Популярна співачка Тіна Кароль приголомшила витівкою під час концерту
Нещодавно Тіна розповіла, що 2021 рік може бути ще складнішим, ніж попередній і треба підготуватися. Довгий час артистка не давала масштабних концертів, не змінювала стиль і працювала дистанційно. Також Кароль змогла в умовах карантину записати кліп-трилогію і випустити новий альбом.
Зараз на фан-акаунтах з'являються фото і відео Тіни з останніх виступів, на яких співачка блищала в найнесподіваніших і модних образах. Артистка всіляко намагалася привернути увагу до себе. У ролику можна помітити, що Кароль все частіше використовує підтанцьовку в якості емоційного підкріплення – чоловіки поруч з нею завжди танцюють в простих костюмах і спокусливо рухаються в такт новому ритму.
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У той же час сама співачка відповідає як би на «залицяння» партнерам по сцені і кокетливо крутиться в центрі уваги. Через вдалої постановки навіть можна здатися, що артисти і правда спокушають один одного і не зовсім зрозуміло, що за поза була під час виконання приспіву популярної композиції.
На думку Кароль виступи слід проводити тоді, коли ситуація з карантином покращиться, не раніше.
Макіяж і зачіска артистки стали своєрідними родзинками її стилю. Хвилясті локони і червона помада на губах постійно додають лукам Кароль певної елегантності і краси. У той же час для виступів зірка завжди одягає нові сукні, кожен раз вражаючи вибором.
Дизайнерські приталені сукні, що нагадують золоту епоху голлівудського гламуру завжди вигідно виглядають на жіночній фігурі Кароль. В її гардеробі є і українські бренди, але що б Тіна не вибирала, вона виглядає дуже спокусливо, вважають фанати.
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