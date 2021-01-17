Кейт Міддлтон і принц Вільям володіють таємною резиденцією, яку не часто відвідують

Так, більшість свого часу вони проводять в Кенсінгтонському палаці. Але у них є ще один особняк. Так, пара є власниками котеджу Там-на-Гар, який розташований на території маєтку Балморал в Шотландії.

Виявилося, що його принцу Вільяму подарувала його прабабуся, Єлизавета Боуз-Лайон незадовго до смерті в 2002 році, пише Express.

Королівський маєток займає 50 акрів і налічує близько 150 будівель. Будинок герцогів Кембриджських знаходиться неподалік від Біркхолла, резиденції принца Чарльза і Камілли.

Це єдиний палац, в якому герцоги Кембриджські можуть гарантувати собі недоторканність їхнього приватного життя, і, ймовірно, саме тому там зародилися Їхні стосунки. Міддлтон і Вільям проводили час там, коли Кейт вперше зустрілася з його сім'єю, тому цей будинок для них особливий. Там вони проводять таємні зустрічі і відпочивають від журналістів.

Також раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують втечу з палацу. Зокрема стало відомо, що герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.

Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.

Нагадаємо, що Меган Маркл жорстко провчила Міддлтон.

Як Politeka писала, Кейт Міддлтон витратила цілий статок цього року.

Також Politeka повідомляла, що Міддлтон і Вільям поплатилися за порушення правил, скандал не вщухає.