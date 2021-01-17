Кейт Миддлтон и принц Уильям владеют тайной резиденцией, которую не часто посещают

Так, большинство своего времени они проводят в Кенсингтонском дворце. Но у них есть еще один особняк. Так, пара является владельцами коттеджа Там-на-Гар, который расположен на территории поместья Балморал в Шотландии.

Оказалось, что его принцу Уильяму подарила его прабабушка, Елизавета Боуз-Лайон незадолго до смерти в 2002 году, пишет Express.

Королевское поместье занимает 50 акров и насчитывает около 150 зданий. Дом герцогов Кембриджских находится неподалеку от Биркхолла, резиденции принца Чарльза и Камиллы.

Это единственный дворец, в котором герцоги Кембриджские могут гарантировать себе неприкосновенность их частной жизни, и, вероятно, именно поэтому там зародились их отношения. Миддлтон и Уильям проводили время там, когда Кейт впервые встретилась с его семьей, поэтому этот дом для них особенный. Там они проводят тайные встречи и отдыхают от журналистов.

Также ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят побег из дворца. Так, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.

Британские СМИ также отмечают, что загородный Анмер-Холл быть капитально отремонтирован пару лет назад: строители обновили крышу, зимний сад и кухню.

Напомним, что Меган Маркл жестко проучила Миддлтон

Как Politeka писала, Кейт Миддлтон потратила целое состояние в этом году.

Также Politeka сообщала, что Миддлтон и Уильям поплатились за нарушение правил, скандал не утихает.