Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала м'язисте тіло в топі і трусиках
Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а красою тіла.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила нове фото, одягнувшись в спортивний топ сірого кольору і чорні трусики передає Politeka.net
Красуня прийняла пікантну позу, показавши м'язистий живіт і пружні сідниці, результат виснажливих тренувань.
Її волосся було розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. Марина Бех-Романчук сама себе фотографувала в дзеркалі і в підписі до знімка просто повідомила, що у неї вихідні.
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Фолловери відразу ж залишили захоплені коментарі під фото знаменитості, зазначивши, що так виглядає ідеал.
"Дивно", "Феноменально", " ви можете надіслати мені свої тренування тільки для преса?",- пишуть в мережі.
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На фото Бех позує в синьому топі і шортиках. Красуня доповнила образ окулярами, а волосся зібрала в хвостик. Дівчина стояла на стадіоні, демонструючи рельєфний прес. Кадр вийшов дуже цікавим і мотивуючим.
"Непростий тиждень для мене! Я чекаю вихідних", - написала Бех під знімком.
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