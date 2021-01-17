Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала мускулистое тело в топе и трусиках
Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а красотой тела.
Так, на своей странице в Инстаграм она разместила новое фото, облачившись в спортивный топ серого цвета и черные трусики передает Politeka.net
Красотка приняла пикантную позу, показав мускулистый живот и упругие ягодицы, результат изнурительных тренировок.
Ее волосы были распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. Марина Бех-Романчук сама себя фотографировала в зеркале и в подписи к снимку просто сообщила, что у нее выходные.
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Фолловеры сразу же оставили восторженные комментарии под фото знаменитости, отметив, что так выглядит идеал.
"Удивительно", "Феноменально", "Вы можете прислать мне свои тренировки только для пресса?", - пишут в сети.
До этого мы рассказывали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя после тяжелой недели
На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим.
"Непростая неделя для меня! Я жду выходных", - написала Бех под снимком.
Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры
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