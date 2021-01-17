Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала переполох на пляжі своєю появою
Поки багато зірок веселяться у відпустці, продовжуючи відпочинок на жарких островах, Дженніфер Лопес вже повернулася з відпустки і приступила до роботи, активно зайнявшись косметикою і підготовкою до випуску нового кліпу. Лопес повернулася додому в США після відпочинку на тропічних островах Теркс і Кайкос, де відпочивала з нареченим Алексом Родрігесом і дочками.
Під час одного з днів відпочинку Лопес вирушила на пляж, де і натрапила на папараці, які підловили Дженніфер без макіяжу і показали кадри в Instagram без обробки. Знімки почали активно поширюватися в мережі.
Для 51 року Лопес виглядає більш ніж чудово. Відзначимо, на тренування, які зірка проводить досить часто, вона міксує кардіо - і силові вправи, а після виконує додатковий експрес-курс.
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Ще одна ефективна вправа для преса, яке радить тренер Джей Ло-планка, завдяки цьому можна здорово зміцнити м'язи і підтягнути форми. Трьох підходів по 15 повторень буде достатньо, запевняла раніше зірка в Instagram.
Останнім часом артистка працює над новими рішеннями для свого магазину косметики, займається створенням кліпу і нещодавно взяла участь в рекламі.
"Це 2021 рік. ✨ Цього року я об'єдналася з Coach. Ми надихаємо всіх залишати послання подяки людям, які вносять зміни і оптимізують наше життя, суспільство і весь світ. #CoachFamily", - написала Лопес під вуличними кадрами.
Користувачі відразу відповіли:
"Класне фото🔥; Божий воїн; шалено шикарний образ вау! Тільки не впадіть!! Я одержима красою jlo; чудово💐 💐; OMGG Queen така чудова! 👑 як квітка розкрилася😭; дивно 💕; ідеально😍 😍; не можу ... Перестань в нас стріляти, ти завжди нас вбиваєш; така красива❤️; яка прекрасна жінка; не можна просто так взяти і не захопитися".
Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес потрясла видом в червоному бікіні, кадри без фотошопу: "о боже!"