Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила переполох на пляже своим появлением

Пока многие звезды веселятся в отпуске, продлевая отдых на жарких островах, Дженнифер Лопес уже вернулась из отпуска и приступила к работе, активно занявшись косметикой и подготовкой к выпуску нового клипа. Лопес вернулась домой в США после отдыха на тропических островах Теркс и Кайкос, где отдыхала с женихом Алексом Родригесом и дочерями.

Во время одного из дней отдыха Лопес отправилась на пляж, где и наткнулась на папарацци, которые подловили Дженнифер без макияжа и показали кадры в Инстаграм без обработки. Снимки начали активно распространяться в сети.

Для 51 года Лопес выглядит более чем восхитительно. Отметим, на тренировка, которые звезда проводит довольно часто, она миксует кардио- и силовые упражнения, а после выполняет дополнительный экспресс-курс.

Еще одно эффективное упражнение для пресса, которое советует тренер Джей Ло – планка, благодаря этому можно здорово укрепить мышцы и подтянуть формы. Трех подходов по 15 повторений будет достаточно, уверяла ранее звезда в Инстаграм.

В последнее время артистка работает над новыми решениями для своего магазина косметики, занимается созданием клипа и недавно приняла участие в рекламе.

«Это 2021 год. ✨ В этом году я объединилась с Coach. Мы вдохновляем всех оставлять послания благодарности людям, которые вносят изменения и оптимизируют нашу жизнь, общество и весь мир. #CoachFamily», - написала Лопес под уличными кадрами.

Пользователи сразу ответили:

«Классное фото🔥; Божий воин; Безумно шикарный образ вау! Только не упадите!! Я одержима красотой jlo; Великолепно 💐💐; OMGG Queen такая великолепная! 👑 как цветок раскрылась😭; Удивительно 💕; Идеально 😍😍; Не могу ... Перестань в нас стрелять, ты всегда нас убиваешь; Такая красивая❤️; какая прекрасная женщина; нельзя просто так взять и не восхититься».

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес потрясла видом в красном бикини, кадры без фотошопа: "О боже!"