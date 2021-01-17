Популярна українська співачка MARUV блиснула п'ятою точкою посеред пустелі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото і відео з відпочинку. MARUV була одягнена в чорну сорочку з довгими рукавами. Штани вона зняла, залишившись в одних трусах.
Співачка каталася на квадроциклі. Прямо посеред пустелі вона вирішила влаштувати спокусливі танці на камеру. Вона почала трусити своїм міцним "горішком", вигинаючись і випрямляючи ноги. На голові співачки красувався шолом, який повністю приховав її обличчя.
Крім пікантного відео з демонстрацією своїх достоїнств, MARUV поділилася фото, на якому позувала на тлі пустелі, виставивши одне стегно трохи вперед. Виглядала красуня вельми гаряче.
"Відчуйте себе володарем пустелі", - підписала провокаційне відео зірка.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Комаров зі "Світ навиворіт" поділився своїм щастям, ведучого не впізнати: "Як я і просив..."
Розповніла Корольова приголомшила видом в купальнику, зірку просто не впізнати: "Худнути ніколи не пізно..."
"Місяць не дожив до 59": обірвалося життя зірки російських серіалів та фільмів
Скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "Всі учасниці відмовилися..."
У коментарях співачці традиційно залишили масу відгуків, як хороших, так і негативних. Багато хто звинуватив MARUV у зайвій відвертості.
"Чому вона скрізь виставляє свою жопу, невже тільки цим можна і хвалитися?", "Класна стоєчка. Ви приголомшлива, розумна і просто офігенна", «годиться», «Араби там не в непритомності?», "Покатаєшь?", "Напевно повні трухани піску", «красуня», «Сраку не покаже, не заспокоїться», "шикарна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що безсоромна MARUV вразила ідеальною розтяжкою в пікантному вбранні: "прокачала...".
Як повідомляла Politeka, MARUV похвалилася апетитними формами на квадроциклі в коротеньких шортиках: "Арабська ніч...".
Також Politeka писала, що безсоромна MARUV на концерті Моргенштерна влаштувала розпусту, кадри вже в мережі: "трошки тверканули...".