Популярна українська співачка MARUV блиснула п'ятою точкою посеред пустелі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото і відео з відпочинку. MARUV була одягнена в чорну сорочку з довгими рукавами. Штани вона зняла, залишившись в одних трусах.

Співачка каталася на квадроциклі. Прямо посеред пустелі вона вирішила влаштувати спокусливі танці на камеру. Вона почала трусити своїм міцним "горішком", вигинаючись і випрямляючи ноги. На голові співачки красувався шолом, який повністю приховав її обличчя.

Крім пікантного відео з демонстрацією своїх достоїнств, MARUV поділилася фото, на якому позувала на тлі пустелі, виставивши одне стегно трохи вперед. Виглядала красуня вельми гаряче.

"Відчуйте себе володарем пустелі", - підписала провокаційне відео зірка.

У коментарях співачці традиційно залишили масу відгуків, як хороших, так і негативних. Багато хто звинуватив MARUV у зайвій відвертості.

"Чому вона скрізь виставляє свою жопу, невже тільки цим можна і хвалитися?", "Класна стоєчка. Ви приголомшлива, розумна і просто офігенна", «годиться», «Араби там не в непритомності?», "Покатаєшь?", "Напевно повні трухани піску", «красуня», «Сраку не покаже, не заспокоїться», "шикарна", - пишуть користувачі Мережі.

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