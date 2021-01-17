Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно будує свою кар'єру в Росії, заінтригувала новинами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 56-річна зірка опублікувала відео зі студії звукозапису. Вона фліртувала на камеру і просила продюсера щось включити для відео. Хлопець включив уривок з нової пісні Повалій, але співачка відразу ж попросила його вимкнути трек, щоб завчасно не світити нову пісню.

Варто відзначити, що виглядала співачка відмінно. Було видно, що вона натхненна роботою над новим альбомом.

"Дорогі мої друзі! Я сьогодні закінчила запис альбому! Реліз запланований на 5 березня! Спасибі, що зі мною! Спасибі, що чекаєте! Люблю Вас!",- підписала відео зірка.

У коментарях красуні залишили масу слів підтримки.

"Очманіти! Альбом! Дуже чекаємо", "Таєчкаааа, яка ви класна! Які емоції! Новина просто офігенна! Альбом чекаємо з нетерпінням!", "Вашому таланту можна тільки дивуватися і захоплюватися, пристрасть і відповідальність, з якою ви працюєте викликає глибоку повагу! Я дуже поважаю вас і вашу творчість! Як добре, що є такі прекрасні люди, як ви!", "І ми вас дуже любимо", "Тая, така класна ви. Дуже чекаємо новий альбом!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій показала, як розважатиме росіян на Новий рік: «знову ці балагани».

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