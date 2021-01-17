Украинская певица Таисия Повалий, которая активно строит свою карьеру в России, заинтриговала новостями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 56-летняя звезда опубликовала видео из студии звукозаписи. Она кокетничала на камеру и просила продюсера что-то включить для видео. Парень включил отрывок из новой песни Повалий, но певица сразу же попросила его выключить трек, чтобы раньше времени не светить новую песню.

Стоит отметить, что выглядела певица отлично. Было видно, что она воодушевлена работой над новым альбомом.

«Дорогие мои друзья! Я сегодня закончила запись альбома! Релиз запланирован на 5 марта! Спасибо, что со мной! Спасибо, что ждете! Люблю Вас!», - подписала видео звезда.

В комментариях красотке оставили массу слов поддержки.

"Обалдеть! Альбом! Очень ждём", «Таечкаааа, какая Вы классная! Какие эмоции! Новость просто офигенная! Альбом ждём с нетерпением!», «Вашему таланту можно только удивляться и восхищаться, страсть и ответственность, с которой вы работаете вызывает глубокое уважение! Я очень уважаю вас и ваше творчество! Как хорошо, что есть такие прекрасные люди, как вы!», «И мы вас очень любим», «Тая, такая классная вы. Очень ждём новый альбом!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таисия Повалий показала, как будет развлекать россиян на Новый год: «Опять эти балаганы».

Как сообщала Politeka, Таисия Повалий в прозрачном балахоне напугала очередным преображением: "Что с правым глазом?".

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