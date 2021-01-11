Публіка не впізнала співачку Таїсію Повалій, яка з'явилася на "Пісні року"

Як передає Politeka.net, в Instagram опублікували свіжі кадри з 56-річною артисткою.

"Не могла не приїхати в Москву на "Пісню року". На фестивалі вона виконала пісню на вірші Михайла Гуцерієва "Особливі слова". У російській столиці вона вже встигла знятися і в новорічному "Вогнику", - йдеться в підписі до фото.

На кадрах Повалій постала в темному вбранні: чорній довгій сукні з білою вишивкою і прозорому балахоні, накинутому зверху.

У гонитві за молодістю співачка, на думку користувачів, переборщила з пластикою. Перекроєну блондинку в мішкуватому одязі впізнали не відразу.

Публіка кинулася обговорювати побачене. Багато хто помітив, що у Таїсії змінилася форма губ, мабуть, через підтяжки куточки надто "полізли" наверх. Також неможливо не звернути увагу на її очі: з одним з них явно щось не те.

"Хто це?"

"О боже, я її не впізнала, прагнення бути молодою її "вбило"😒"

"Куточки губ занадто високо! Тому відразу в очі кидається!"

"Жесть. Як же вона змінилася"

"Таїсія дуже красива жінка, але фото не зовсім вдалі. Фотограф злий 😏"

"Що у неї з правим оком? 😞"

"Зіпсувала обличчя. Схожа на одного блогера на ім'я Монро. Чомусь завжди в безформних мішках одягнена. Що приховує?"

"Через численну пластику не впізнати"

Раніше ми повідомляли, шанувальники Повалій згадали на Різдво легендарний мюзикл з її участю "Вечори на хуторі біля Диканьки". На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували "шматочок" з розмальованою Таїсією. Цим кадрам вже 20 років.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій розтанула в обіймах російського красеня: "з тобою стільки всього...".

Також Politeka писала, що запроданка Повалій показала, як розважатиме росіян на Новий рік: «знову ці балагани».