Как же она изменилась...

Публика не узнала певицу Таисию Повалий, появившуюся на "Песне года"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликвали свежие кадры с 56-летней артисткой.

"Не могла не приехать в Москву на "Песню года". На фестивале она исполнила песню на стихи Михаила Гуцериева "Особенные слова". В российской столице она уже успела сняться и в новогоднем "Огоньке", - говорится в подписи к фото.

На кадрах Повалий предстала в темном наряде: черном длинном платье с белой вышивкой и прозрачном балахоне, накинутом сверху.

В погоне за молодостью певица, по мнению пользователей, переборщила с пластикой. Перекроенную блондинку в мешковатой одежде узнали не сразу.

Публика кинулась обсуждать увиденное. Многие заметили, что у Таисии изменилась форма губ, видимо, из-за подтяжки уголки чересчур "полезли" наверх. Также невозможно не обратить внимание на ее глаза: с одним из них явно что-то не то.

"Кто это?"

"О боже, я её не узнала, стремление быть молодой её "убило"😒"

"Уголки губ слишком высоко! Поэтому сразу в глаза и бросается!"

"Жесть. Как же она изменилась"

"Таисия очень красивая женщина, но фото не совсем удачные. Фотограф злой 😏"

"Что у неё с правым глазом? 😞"

"Испортила лицо. Похожа на одного блогера по имени Монро. Почему-то всегда в бесформенных мешках одета. Что скрывает?"

"Из-за многочисленных пластик не узнать"

Ранее мы сообщали, поклонники Повалий вспомнили на Рождество легендарный мюзикл с ее участием "Вечера на хуторе близ Диканьки". На одной из фан-страничек в Инстаграм опубликовали "кусочек" с размалеванной Таисией. Этим кадрам уже 20 лет.

Напомним, что Таисия Повалий растаяла в объятиях российского красавчика: "С тобой столько всего...".

Также Politeka писала, что запроданка Повалий показала, как будет развлекать россиян на Новый год: «Опять эти балаганы».