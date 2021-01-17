Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку за пишні форми прозвали "британською Кардашьян", влаштувала фотосесію в незвичайному місці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала фото, на якому можна у всій красі розгледіти її неймовірно апетитну фігурку. Демі лежала на пляжі, на тлі виднівся океан і неймовірний захід сонця. Вона вляглася на розстелений рушник, прийнявши найбільш підходящу позу.

Фігуриста красуня була одягнена в мініатюрний купальник, який складався з маленьких трусиків, що прикривали найпікантніше, і чорного вузького топа. Роуз лягла на землю, спершись на лікоть. Її пишні стегна виглядали неймовірно. Безсоромний вигляд моделі привів у захват її шанувальників.

"Нехай таємниця розкриється", - грайливо підписала фото зірка мережі.

У коментарях під постом красуні залишили масу приємних слів.

"Чудова", "Містична красуня", "велична", "ви ідеальні", "дивитися на тебе одне задоволення", "як тепер заснути?", "Можна полежати поруч?", "Яка кішечка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що британська Кім Кардашьян порадувала пристрасним образом в кофтині з ремінцями. Кофта ідеально підкреслила пишну фігурку зірки, акцентуючи увагу на її неосяжному бюсті.

Нагадаємо, що чарівна Демі Роуз ледь прикрила соковиті форми, показавши, як отримує задоволення: "знімай...".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в білосніжній білизні покрутила "рум'яними булочками" перед дзеркалом:"Уф, це жарко".

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася і показала себе з потрібного ракурсу: "Дала двійнятам трохи сонця".