Відома британська модель Демі Роуз показала, як зустрічає захід у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, фігуриста красуня, яка прославилася своїми сміливими знімками, поділилася новим кадром в Instagram.
Так, Демі показала, як насолоджується чашкою чаю на тлі заходу на Ібіці. Дівчина сидить на затишній веранді і повільно попиває гарячий напій. При цьому, навіть в такій обстановці вона не змогла відмовитися від своєї звички виставляти свою фігуру напоказ.
Так, красуня накинула на оголене тіло лише кремовий вільний кардиган. Наряд прикрив всі непристойні місця, проте в той же час зробив образ моделі чуттєвим і трохи безтурботним, прикувавши погляди до її видатним формам.
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Таке фото не могло не вразити шанувальників дівчини, які тут же почали засипати Роуз коментарями.
"Вау, чудове фото", "знімай светр", "Красива дівчина", "чудово", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Роуз показала новий образ.
На фото Демі позувала біля басейну в "зміїному" міні-топі, який практично не приховав пишний бюст дівчини. Роуз спокусливо вигнулася, хвалячись апетитними формами. Дівчина доповнила образ невеликою прикрасою, а очі закрила від задоволення.
Кадр вийшов дуже спокусливим і запальним, адже Демі зовсім не соромиться показати свою розкіш.
Нагадаємо, Демі Роуз відкинула збентеження, влаштувавши прогулянку в лаковій сукні без білизни.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.