Відома британська модель Демі Роуз показала, як зустрічає захід у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, фігуриста красуня, яка прославилася своїми сміливими знімками, поділилася новим кадром в Instagram.

Так, Демі показала, як насолоджується чашкою чаю на тлі заходу на Ібіці. Дівчина сидить на затишній веранді і повільно попиває гарячий напій. При цьому, навіть в такій обстановці вона не змогла відмовитися від своєї звички виставляти свою фігуру напоказ.

Так, красуня накинула на оголене тіло лише кремовий вільний кардиган. Наряд прикрив всі непристойні місця, проте в той же час зробив образ моделі чуттєвим і трохи безтурботним, прикувавши погляди до її видатним формам.

Таке фото не могло не вразити шанувальників дівчини, які тут же почали засипати Роуз коментарями.

"Вау, чудове фото", "знімай светр", "Красива дівчина", "чудово", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Роуз показала новий образ.

На фото Демі позувала біля басейну в "зміїному" міні-топі, який практично не приховав пишний бюст дівчини. Роуз спокусливо вигнулася, хвалячись апетитними формами. Дівчина доповнила образ невеликою прикрасою, а очі закрила від задоволення.

Кадр вийшов дуже спокусливим і запальним, адже Демі зовсім не соромиться показати свою розкіш.

Нагадаємо, Демі Роуз відкинула збентеження, влаштувавши прогулянку в лаковій сукні без білизни.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.