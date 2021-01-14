Известная британская модель Деми Роуз показала, как встречает закат в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, фигуристая красотка, которая прославилась своими смелыми снимками, поделилась новым кадром в Инстаграм.

Так, Деми показала, как наслаждается чашечкой чая на фоне заката на Ибице. Девушка сидит на уютной веранде и медленно попивает горячий напиток. При этом, даже в такой обстановке она не смогла отказаться от своей привычки выставлять свою фигуру напоказ.

Так, красотка накинула на обнаженное тело лишь кремовый свободный кардиган. Наряд прикрыл все неприличные места, однако в то же время сделал образ модели чувственным и немного беспечным, приковав взгляды к ее выдающимся формам.

Такое фото не могло не впечатлить поклонников девушки, которые тут же принялись засыпать Роуз комментариями.

«Вау, восхитительное фото», «Снимай свитер», «Красивая девушка», «Восхитительно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Роуз показала новый образ.

На фото Деми позировала у бассейна в "змеином" мини-топе, который практически не скрыл пышный бюст девушки. Роуз соблазнительно выгнулась, хвастаясь аппетитными формами. Девушка дополнила образ небольшим украшением, а глаза закрыла от удовольствия.

Кадр получился очень соблазнительным и зажигательным, ведь Деми совсем не стесняется показать свою роскошь.

Напомним, Деми Роуз отбросила смущение, устроив прогулку в лаковом платье без белья.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно.