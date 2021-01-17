Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую за пышные формы прозвали "британской Кардашьян", устроила фотосессию в необычном месте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала фото, на котором можно во всей красе рассмотреть ее невероятно аппетитную фигурку. Деми лежала на пляже, на фоне виднелся океан и невероятный закат. Она улеглась на расстеленное полотенце, приняв наиболее подходящую позу.

Фигуристая красотка была одета в миниатюрный купальник, который состоял из маленьких трусиков, прикрывших самое пикантное, и черного узкого топа. Роуз легла на землю, облокотившись на локоть. Ее пышные бедра выглядели невероятно. Бесстыжий вид модели привел в восторг ее поклонников.

«Пусть тайна раскроется», - игриво подписала фото звезда сети.

В комментариях под постом красотке оставили массу приятных слов.

«Великолепная», «Мистическая красотка», «Величественная», «Вы идеальны», «Смотреть на тебя одно удовольствие», «Как теперь заснуть?», «Можно полежать рядом?», «Какая кошечка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что британская Ким Кардашьян порадовала страстным образом в кофточке с ремешками. Кофта идеально подчеркнула пышную фигурку звезды, акцентируя внимание на ее необъятном бюсте.

Напомним, что обворожительная Деми Роуз едва прикрыла сочные формы, показав, как получает удовольствие: "Снимай...".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в белоснежном белье покрутила "румяными булочками" перед зеркалом: "Уф, это жарко".

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась и показала себя с нужного ракурса: "Дала двойняшкам немного солнца".