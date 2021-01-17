Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала Гарячий образ в білосніжній білизні

Засмагла модель показує в Instagram найвдаліші кадри з рекламних фотосесій. Демі на фото завжди акцентує увагу на своєму тілі, так як вона рекламує в основному білизну, купальники і пляжний одяг. Цього разу на фан-акаунті було опубліковано фото в чорно-білій обробці.

На знімку Роуз підкреслила достоїнства білою білизною без принтів і досить з простим дизайном, проте завдяки вдалій позі біля дзеркала вона також змогла показати себе з усіх боків.

Раніше в дитинстві Демі сильно комплексувала через пишних форм. Фанатично бажаючи схуднути, Демі отримала розлад харчової поведінки і лише після виписки з лікарні зрозуміла, що їй слід любити себе такою, яка вона є. Тепер Роуз підкорює соціальні мережі яскравими кадрами, на яких нічого не приховує:

"Яка красива і красива жінка ти неповторно красива 🌹; Пікассо ідеальний!; Чи можу я прокинутися від цього?; Ідеальне нижню білизну; Уффф дуже жарко; я ніколи не бачив такої красивої дівчини, як ти; дорогий Господь, Ти ідеальна 😇; дівчина, вам не соромно? Ви розбиваєте серця; Велика духовка".

Також кілька днів тому Роуз розповіла, що має намір продовжити відпочинок, тому вона вирушила на Ібіцу, де вже встигла захопити новим вбранням.

Як і раніше, Демі не стала прикривати бюст, а навпаки виставила все напоказ. Дівчина одягла лише лакову сукню, яка зовсім не приховувала її гідності. Як можна помітити на фото, під верхнім одягом Роуз немає білизни, що додало її образу відвертості.

Довге волосся модель залишила розпущеним, проте сховала їх під пальто.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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