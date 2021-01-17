Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала горячий образ в белоснежном белье

Загорелая модель показывает в Инстаграм самые удачные кадры из рекламных фотосессий. Деми на фото всегда акцентирует внимание на своем теле, так как она рекламирует в основном белье, купальники и пляжную одежду. В этот раз на фан-аккаунте было опубликовано фото в черно-белой обработке.

На снимке Роуз подчеркнула достоинства белым бельем без принтов и довольно с простым дизайном, однако благодаря удачной позе возле зеркала она также смогла показать себя со всех сторон.

Ранее в детстве Деми сильно комплексовала из-за пышных форм. Фанатично желая похудеть, Деми получила расстройство пищевого поведения и лишь после выписки из больницы поняла, что ей следует любить себя такой, какая она есть. Теперь Роуз покоряет социальные сети яркими кадрами, на которых ничего не скрывает:

«Какая красивая и красивая женщина ты неповторимо красива 🌹; Пикассо идеален!; Могу я проснуться от этого?; Идеальное нижнее белье; Уффф очень жарко; Я никогда не видел такой красивой девушки, как ты; Дорогой Господь, ты идеальна 😇; девушка, вам не стыдно? Вы разбиваете сердца; Большая духовка".

Также несколько дней назад Роуз рассказала, что намерена продлить отдых, поэтому она отправилась на Ибицу, где уже успела восхитить новым нарядом.

Как и ранее, Деми не стала прикрывать бюст, а наоборот выставила все напоказ. Девушка надела лишь лаковое платье, которое совсем не скрывало ее достоинства. Как можно заметить на фото, под верхней одеждой Роуз нет белья, что придало ее образу откровенности.

Длинные волосы модель оставила распущенными, однако спрятала их под пальто.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике