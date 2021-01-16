Британська модель Демі Роуз, яку в ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян", здивувала пікантним образом
Як передає Politeka.net, черговим спокусливим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Демі регулярно балує свою 15-ти мільйонну армію шанувальників відвертими фотосесіями.
На цей раз модель здивувала навіть найвідданіших своїх фанатів.
"Те, як ми відображаємо світ навколо нас, є прямим відображенням світу всередині нас", - пофілософствувала Демі в підписі до посту.
Але увага шанувальників моделі була повністю зосереджена на її шикарних формах. На опублікованому знімку Демі позувала повністю без одягу, прикривши груди руками.
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Спекотний кадр викликав захват у передплатників Роуз. Понад 200 тисяч лайків і сотні коментарів тому підтвердження.
"Ваше тіло натуральне? Якщо так, я навіть не можу повірити, наскільки воно абсолютно", "Найкрасивіша душа"," мила"," прекрасне фото"," Дала двійнятам трохи сонця", - писали під знімком Демі.
Нагадаємо, Демі Роуз відкинула збентеження, влаштувавши прогулянку в лаковій сукні без білизни.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни засвітила свою "солодкість" в обрізаній футболочці.
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз полонила вигинами в прозорій сіточці, надивитися неможливо.