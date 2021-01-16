Британская модель Деми Роуз, которую в СМИ окрестили "британской Кардашьян", удивила пикантным образом

Как передает Politeka.net, очередным соблазнительным снимком знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

Деми регулярно балует свою 15-ти миллионную армию поклонников откровенными фотосессиями.



На этот раз модель удивила даже самых преданных своих фанатов.



"То, как мы отражаем мир вокруг нас, является прямым отражением мира внутри нас", - пофилософствовала Деми в подписи к посту.

Но внимание поклонников модели было полностью сосредоточено на ее шикарных формах. На опубликованном снимке Деми позировала полностью без одежды, прикрыв грудь руками.

Жаркий кадр вызвал восторг в подписчиков Роуз. Более 200 тысяч лайков и сотни комментариев тому подтверждение.

"Ваше тело натуральное? Если так, я даже не могу поверить, насколько оно совершенно", "Самая красива душа", "Милая", "Прекрасное фото", "Дала двойняшкам немного солнца", - писали под снимком Деми.





Напомним, Деми Роуз отбросила смущение, устроив прогулку в лаковом платье без белья.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке.

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно.









