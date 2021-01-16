Британская модель Деми Роуз, которую в СМИ окрестили "британской Кардашьян", удивила пикантным образом
Как передает Politeka.net, очередным соблазнительным снимком знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.
Деми регулярно балует свою 15-ти миллионную армию поклонников откровенными фотосессиями.
На этот раз модель удивила даже самых преданных своих фанатов.
"То, как мы отражаем мир вокруг нас, является прямым отражением мира внутри нас", - пофилософствовала Деми в подписи к посту.
Но внимание поклонников модели было полностью сосредоточено на ее шикарных формах. На опубликованном снимке Деми позировала полностью без одежды, прикрыв грудь руками.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Мокрая Дорофеева в прилипшем к телу купальнике вызвала переполох: "В ресторане Моргенштерна, что ли?"
Здоровье Олега Винника под угрозой, у "волчиц" есть повод для волнения: "Нужно не терпеть, а обратиться к врачу"
Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!"
Жаркий кадр вызвал восторг в подписчиков Роуз. Более 200 тысяч лайков и сотни комментариев тому подтверждение.
"Ваше тело натуральное? Если так, я даже не могу поверить, насколько оно совершенно", "Самая красива душа", "Милая", "Прекрасное фото", "Дала двойняшкам немного солнца", - писали под снимком Деми.
Напомним, Деми Роуз отбросила смущение, устроив прогулку в лаковом платье без белья.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке.
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно.