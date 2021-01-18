Віра Брежнєва вміло сховала свої недоліки

Красуня Віра Брежнєва завжди хвалиться тільки ідеальними знімками і кадрами з фотосесій, де вона постає в ідеальних образах, до яких навіть самим зухвалим хейтерам важко причепитися. В останній своїй публікації співачка нарешті зізналася, як їй вдається виглядати в кадрі "на всі сто" і успішно приховувати свої вікові зміни, пише Politeka.net.

38-річна Віра Брежнєва на своїй сторінці в Instagram показала своє нове селфі, зроблене в досить незвичайному ракурсі, а також розповіла, як приховує свої зморшки від сторонніх очей.

Віра Брежнєва сфотографувалася лежачи на підлозі, і, як завжди, не прогадала з вибором пози. Її обличчя здавалося просто бездоганним: світла оксамитова шкіра вражала ідеальним тоном і фактурою і виглядала свіжою і юною. До того ж дуже вдалий макіяж, виконаний у відтінках коричневого, м'яко відтіняв її глибокі сизі очі.

Сама співачка зізналася, що саме такий ракурс допомагає їй приховати прикрі вікові зміни, з якими знайома майже кожна жінка. За словами зірки деякі дівчатка можуть використовувати її особистий досвід в якості лайфхака, як правильно сфотографуватися, щоб на знімку не було видно зморшок.

При цьому багато фанатів відзначили в коментарях, що Брежнєва виглядає чудово, карколомно і залишається красунею незважаючи на вік. Але знайшлися і ті, хто припустив, що справа не в ракурсі і позі, а в тому, що зірка не нехтує "уколами краси" для розгладження зморшок.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

"Які зморшки, про що ви!", "Віра, і так немає зморшок. Ви кололи щось собі в лоб?", "Відмінна порада!", "Попереджувати треба - так і шию можна звернути",- написали фоловери в Instagram.

Варто відзначити, що Віра Брежнєва цього разу "блиснула" не тільки своєю красою і ідеальною шкірою, але і оригінальним вбранням з незвичайним декольте. На ній була чорна "водолазка", але з дуже глибоким вирізом з лівого боку, що відкриває вид на груди і звабливу ключицю.

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