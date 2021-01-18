Українська актриса і зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк розповіла, як перенесла важку операцію
Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі Instagram.
Так, 30-річна зірка опинилася на лікарняному ліжку, оскільки їй з ноги витягували титанову пластину.
За словами Антоніни Хижняк, останні півроку у неї в нозі стояла пластина і як доказ опублікувала рентгенівський знімок.
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"Ось така історія була у мене в нозі останні півроку. Все - тепер офіційно я більше не капітан Титан. Це сміх крізь сльози, якщо що. Насправді це дуже боляче, страшно і втомлює. Але іншого виходу, окрім як йти далі і триматися, немає", – підкреслила зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", і додала, що тепер їй належить тривала реабілітація.
Як зізналася Антоніна Хижняк, кілька днів їй доведеться провести на милицях.
"Тонь, ти герой", " Тонечка, одужуйте і більше не хворійте. Міцного вам здоров'я! Радуйте своїх шанувальників новими цікавими ролями", "Тонечка, нехай все буде добре", "ви молодець, тримайтеся", "ви прям Залізна леді була", " капець, я тебе розумію...",- підтримали її фанати в коментарях.
Нагадаємо, що Антоніна Хижняк на початку серпня 2020 року отримала серйозний перелом ноги.
"Мобільність обмежена, плани трохи змінюються, але з життя не випадаю, продовжую працювати і зберігати бадьорість духу. Зате я знаю, скільки прекрасних людей поруч, як важко втрачати самостійність і що таке "великий хрусь", - підписувала актриса тоді кадри з лікарні, на яких було видно, як їй накладають гіпс.
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