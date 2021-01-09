Актрису Лию Ахеджакову госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус
Об этом сообщают российские СМИ.
Согласно последним данным, ее доставили в одну из больниц Москвы еще 7-го числа.
Состояние 82-летней Ахеджаковой ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний, сообщают журналисты.
Также известно, что у актрисы положительный тест на вирус.
Кроме этого, она сдала тест на коронавирус. По словам продюсера актрисы, он оказался положительным.
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Лия Ахеджакова — украинская актриса театра и кино. Актриса известна своей позиции по отношении российско-уркаинского конфликта.
В марте 2014 года высказалась против возможности введения российских войск на территорию Украины, подписала письмо украинских актеров, которые осудили российскую агрессию.
Ахеджакова неоднократно высказывалась с критикой политики РФ в отношении Украины.
В одном из интервью она говорила, что Россия разорвала все братские узы с Украиной, когда начала войну.
"Уже нельзя говорить, что Украина - это братский народ. Это будет как с Польшей, когда Россия поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Польши. И это навсегда осталось в народе на генетическом уровне – расстрел в Катыни. И то же самое будет с Украиной. То же самое. Моих зрителей, которые мне верили, перестреляли на Донбассе", - говорила актриса в одном из интервью.
Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.