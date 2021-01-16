У актера Владимира Конкина подтвердили "китайский" вирус
Как передает Politeka.net, об этом сообщил Telegram-канал "Mash".
Положительный тест на вирус пришёл актёру еще накануне Нового года.
"1 января врачи не смогли застать его дома — им никто не открыл дверь. В итоге с Конкиным удалось связаться, сейчас он на самоизоляции. Также тест сдала его директор и сожительница Елена Переслени — у неё результат отрицательный", - говорится в сообщении.
Известно, что 69-летний актер сейчас лечится дома.
Актер сыграл в десятках фильмов, но настоящую славу Конкину принесла роль демобилизованного старшего лейтенант-разведчика Володи Шарапова в пятисерийном фильме "Место встречи изменить нельзя".
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