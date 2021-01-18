Украинская актриса и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк рассказала, как перенесла тяжелую операцию
Новая публикация появилась в личном микроблоге Instagram.
Так, 30-летняя звезда оказалась на больничной койке, поскольку ей из ноги извлекали титановую пластину.
По словам Антонины Хижняк, последние полгода у нее в ноге стояла пластина и в качестве доказательства опубликовала рентгеновский снимок.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Влад Яма из "Танців з зірками" покинул Украину вместе с женой, неожиданное фото: "Тут и гадать нечего..."
Полякова с 15-летней дочкой опозорились "обработанными" фигурами в купальниках: "Доця маму уже перегнала"
Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали: "Впервые за 12 лет..."
Украинка переболела вирусом и назвала симптомы, которые мучают ее до сих пор: "На улице начинается..."
"Вот такая история была у меня в ноге последние полгода. Все – теперь официально я больше не капитан Титан. Это смех сквозь слезы, если что. На самом деле это очень больно, страшно и утомительно. Но другого выхода, кроме как идти дальше и держаться, нет", – подчеркнула звезда сериала "Поймать Кайдаша", и добавила, что теперь ей предстоит длительная реабилитация.
Как призналась Антонина Хижняк, несколько дней ей придется провести на костылях.
"Тонь, ты герой", "Тонечка, выздоравливайте и больше не болейте. Крепкого вам здоровья! Радуйте своих поклонников новыми интересными ролями", "Тонечка, пусть все будет хорошо", "Вы молодец, держитесь", "Вы прям железная леди была", "Капец, я тебя понимаю...", - поддержали ее фанаты в комментариях.
Напомним, что Антонина Хижняк в начале августа 2020 года получила серьезный перелом ноги.
"Мобильность ограничена, планы немного меняются, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрость духа. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое "большой хрусь", - подписывала актриса тогда кадры из больницы, на которых было видно, как ей накладывают гипс.
Напомним, Беда настигла звезду "Место встречи изменить нельзя", первые подробности
Как сообщала Politeka, Беда случилась в семье звезды "Милых обманщиц"
Также Politeka писала, что Беда настигла Лию Ахеджакову, актрису срочно увезла «скорая»