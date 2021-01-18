Украинская актриса и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк рассказала, как перенесла тяжелую операцию

Новая публикация появилась в личном микроблоге Instagram.

Так, 30-летняя звезда оказалась на больничной койке, поскольку ей из ноги извлекали титановую пластину.

По словам Антонины Хижняк, последние полгода у нее в ноге стояла пластина и в качестве доказательства опубликовала рентгеновский снимок.

"Вот такая история была у меня в ноге последние полгода. Все – теперь официально я больше не капитан Титан. Это смех сквозь слезы, если что. На самом деле это очень больно, страшно и утомительно. Но другого выхода, кроме как идти дальше и держаться, нет", – подчеркнула звезда сериала "Поймать Кайдаша", и добавила, что теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Как призналась Антонина Хижняк, несколько дней ей придется провести на костылях.

"Тонь, ты герой", "Тонечка, выздоравливайте и больше не болейте. Крепкого вам здоровья! Радуйте своих поклонников новыми интересными ролями", "Тонечка, пусть все будет хорошо", "Вы молодец, держитесь", "Вы прям железная леди была", "Капец, я тебя понимаю...", - поддержали ее фанаты в комментариях.

Напомним, что Антонина Хижняк в начале августа 2020 года получила серьезный перелом ноги.

"Мобильность ограничена, планы немного меняются, но из жизни не выпадаю, продолжаю работать и сохранять бодрость духа. Зато я знаю, сколько прекрасных людей рядом, как тяжело терять самостоятельность и что такое "большой хрусь", - подписывала актриса тогда кадры из больницы, на которых было видно, как ей накладывают гипс.

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