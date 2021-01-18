Українська співачка Оля Полякова відсвяткувала день народження з родиною на Мальдівах

Вчора Оля Полякова бурхливо відзначила своє 37-річчя на узбережжі райського острова на Мальдівах. Зірка влаштувала особисту вечірку для всієї родини. Кадрами святкування сама зірка і її старша дочка поділилися в Instagram.

Сидячи навколо прикрас з квітами і в вінках на шиях, все сімейство спробували екзотичну їжу і влаштували танці пізно ввечері.

Також на рідкісному відео, яким Марія поділилася у фотоблозі, зображений її батько, чоловік Полякової Вадим, одягнений в білу сорочку і такого ж кольору шапку.

Спеціально для Олі під акомпанемент барабанів місцевий музичний колектив виконав Happy Birthday, а потім також вся сім'я поласувала лобстерами.

"Я вітаю тебе з днем народження, бажаю, щоб кожен твій рік став успішнішим, ніж попередній, щоб все в твоєму житті було просто чудово», - також звернулася до матері Маша.

Також в Instagram, розповідаючи про плани на майбутнє, Оля заявила, що вперше в житті не будувала ніяких графіків, адже не знає, про що мріяти, до чого прагнути, бо минулий рік показав, як хиткі і самовпевнені наші плани.

"Тому це пост подяки! !За сьогодення, і минуле яке привело до цього сьогодення! Подяка для мене ключовий момент в житті, зрозумівши силу подяки людина відкриває для себе неймовірні можливості!

А дякувати завжди знайдеться за що! Спасибі!!! За теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів,розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі! Робимо що робиться, а будь, що буде! Спасибі всім! З днем народження мене)))», - написала Полякова.

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