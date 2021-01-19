Українська співачка Оля Полякова розбурхала кадрами з відпустки після свого дня народження

Полякова після святкування дня народження вирішила поділитися серією кадрів в Instagram, які вразили шанувальників. Так, 37-річна артистка вирішила пограти у волейбол на пляжі і заодно покрутитися перед об'єктивом, щоб у фарбах продемонструвати підкачане і пружне тіло.

Тільки вчора зірка мило відзначила день народження всією сім'єю на березі океану, а сьогодні відпочиваючи на Мальдівах, отримала сотні компліментів за новий пляжний образ. Бездоганні після всіх тренувань вигини вразили навіть колег знаменитості.

"З таким фотографом і обробка не потрібна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебе з правильного місця!❤ ️ вибираємо! 12345????» ,- написала Полякова під фото і відзначила свою дочку.

Користувачі мережі відразу відповіли, в тому числі відреагувала і Санта Дімопулось:

"Мені теж потрібна така Маруся 😂❤️; М'яч не відразу помітив!😂 ; З такою фігурою обробка не потрібна ️ ️ С З Днем народження всього самого потрібного і важливого вам😇❤️; з такою фігурою теж😊; Оля,це,, непристойно"бути такою шикарною!😉 👍 ; Якщо руки золоті-то неважливо звідки вони ростуть; мені теж потрібна така Маруся 😆 💖 фігурка шик. 🔥».

До цього Оля Полякова вибралася на узбережжі в яскраво-жовтому купальнику з квітковими візерунками, який тісно обтягнув її видатні форми, а широкий солом'яний капелюх доповнив пляжний образ артистки.

Під час прогулянки співачка опустилася на коліна і попустувала в пристрасній позі, розпушивши пісок. Потім Полякова піднялася на ноги і покрасувалася своєю фігурою в повний зріст.

Користувачі Мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки і залишили багато позитивних коментарів.

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