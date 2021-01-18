Популярна українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка бюста 15-го розміру, показала, як відправляється моржувати

Як повідомляє Politeka.net, красуня зважилася перевірити себе на міцність, занурившись в крижану воду при температурі повітря -15 градусів. Відповідним відео вона поділилася в своєму Instagram.

Так, на кадрах можна побачити, як Міла йде по засипаній снігом землі в бік річки в одному купальнику. Смугастий наряд дозволив красуні продемонструвати свої пишні форми у всій їх красі.

"Я моржую", - похвалилася модель.

Потім вона поринула з криками поринула у воду, а пізніше показала, як грається на снігу.

"Отже своє моржування я почала 17 січня в цьому крутому 2021 році на вулиці -15 на душі легкість і позитив. Одна порада від Міли у хороших людей з хорошою енергією і які можуть радіти своєму життю і успіхам інших людей все буде відмінно і яскраво, так що миру Вам, здоров'я і море посмішок!!",- написала модель.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Це було круто", "розумничка", "Ось це новина, А я ось так і не зважилася", "у мене б, напевно, сміливості не вистачило скупатися", "красу застудиш", "розтопи лід", "Ого! Ось це ти сильна! Я б звичайно теж не відмовилася але не полювання", - пишуть люди.

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