Солістку українського поп-дуету "НеАнгели" Славу Камінську порівняли з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі
Для багатьох зірок сьогодні гідним прикладом для наслідування є голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка від природи володіє соковитими губками і чарівним поглядом. У пабліку "Зірковий шлях " в Instagram спробували порівняти українську співачку і актрису Славу Камінську із зіркою світового масштабу, але думки користувачів помітно розділилися, пише Politeka.net.
У пабліку "Зірковий шлях" з'явився цікавий колаж з фотографій Анджеліни Джолі і Слави Камінської, де обидві зірки відображені в схожих ракурсах. На фото Слава Камінська з "НеАнгелів" сфотографована з розпущеним волоссям, що обрамляє обличчя зірки м'якими світлими локонами і нагадує зачіску знаменитої актриси.
Користувачі в коментарях не прийшли до єдиної думки. Одні стверджували, що зірки дійсно схожі між собою: особливо це простежувалося за формою носа і вигином брів. Але інші ж фоловери різко розкритикували таке порівняння і написали, що вони абсолютно різні.
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Головною причиною для фанатів стала очевидність того, що Слава Камінська неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів і "уколів краси", щоб підкоригувати свою зовнішність і зберегти "молоде" обличчя.
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"Ніякої схожості", "Не рівняйте: Анджеліна красива, натуральна краса, Слава ні!", "Знайшли що порівнювати, пластику і натуральну красу!", "У Джолі краса природна і вона не має собі подібних, а ось Слава - це суцільна силіконова жіночка!", "Як свиня на коня! Особливо губи!",- написали користувачі в Instagram.
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