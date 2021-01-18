Солістку українського поп-дуету "НеАнгели" Славу Камінську порівняли з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі

Для багатьох зірок сьогодні гідним прикладом для наслідування є голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка від природи володіє соковитими губками і чарівним поглядом. У пабліку "Зірковий шлях " в Instagram спробували порівняти українську співачку і актрису Славу Камінську із зіркою світового масштабу, але думки користувачів помітно розділилися, пише Politeka.net.

У пабліку "Зірковий шлях" з'явився цікавий колаж з фотографій Анджеліни Джолі і Слави Камінської, де обидві зірки відображені в схожих ракурсах. На фото Слава Камінська з "НеАнгелів" сфотографована з розпущеним волоссям, що обрамляє обличчя зірки м'якими світлими локонами і нагадує зачіску знаменитої актриси.

Користувачі в коментарях не прийшли до єдиної думки. Одні стверджували, що зірки дійсно схожі між собою: особливо це простежувалося за формою носа і вигином брів. Але інші ж фоловери різко розкритикували таке порівняння і написали, що вони абсолютно різні.

Головною причиною для фанатів стала очевидність того, що Слава Камінська неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів і "уколів краси", щоб підкоригувати свою зовнішність і зберегти "молоде" обличчя.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 💫Зірковий шлях💫 (@zirkovyi_shlyah)

"Ніякої схожості", "Не рівняйте: Анджеліна красива, натуральна краса, Слава ні!", "Знайшли що порівнювати, пластику і натуральну красу!", "У Джолі краса природна і вона не має собі подібних, а ось Слава - це суцільна силіконова жіночка!", "Як свиня на коня! Особливо губи!",- написали користувачі в Instagram.

Нагадавши, Віка з "НеАнгелів" безсоромно задерла ногу в міні-сукні, затьмаривши навіть MARUV: "Стрип клуб на виїзді"

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" в прозорій сукні звела з розуму пружними формами: "краще б я…»

Також Politeka писала, що молода Анджеліна Джолі схвилювала пікантним образом в білизні, як вона виглядала 20 років тому: "роки беруть своє"