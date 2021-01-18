Українська співачка Настя Каменських поділилася пікантним фото з гримерки

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала роздягненою. Настя сиділа біля дзеркала. Судячи з фото на ній не було одягу, але вона прикрилася рожевою сорочечкою. Однією рукою Каменських тримала телефон, а другою – прикривала свій бюст. При цьому зона декольте і плечі залишилися оголеними.

На голові у артистки красувалася неймовірна зачіска, прикрашена білими квітами. Особливу увагу привернув загар співачки, яка тільки недавно повернулася з відпочинку. Як відомо, співачка з чоловіком відпочивали на Мальдівах. Ніжний макіяж доповнив образ, змусивши шанувальників захоплюватися зовнішністю свого кумира.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів і відгуків.

"Подумала вже, що Оля Полякова пофарбувалася в чорний", "Вау, який привід?", "Афродіта", "Яка ви красива!", «Афігеть!!! Шикарна!", "Не схожа на себе», «після цього фото вся стрічка засяяла. Красуня", "дуже ніжно", "коли вона завагітніє?",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських поділилася яскравим кадром з відпочинку. Зірка позувала на тлі пальм в коротеньких шортиках і білій сорочці. Настя завмерла в грайливій позі, демонструючи стан щастя.

Нагадаємо, що Настю Каменських довели до сліз перед камерами, Полякова не витримала: "що з нею? Чому вона...".

Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в чорному ліфчику збентежила видом на прогулянці:"кожен раз нове обличчя".

Також Politeka писала, що Каменських в атласній сукні покружляла перед камерою і засвітила живіт:"Пишною краще була".