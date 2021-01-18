Красуні з нової ВІА Гри запалили на сцені з улюбленцем публіки Валерієм Меладзе

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці гурту в Instagram з'явилося відео з концерту. Дівчата виконували старий хіт групи "Три ріки", який ВІА Гра співала спільно з Валерієм Меладзе. На відео посивілий Меладзе повторив хіт з новим складом популярного жіночого колективу.

Варто відзначити, що дівчата були одягнені у вельми пікантні костюми. Красунь одягли в чорні корсети з прозорими вставками. Блондинка була в штанях, Софія Тарасова в довгій спідниці з розрізом, а Уляна Синецька – в екстремальному міні. Постарілий Меладзе виступав у сірому костюмі. Незважаючи на вік, співак не розгубив свій шарм.

"Слова зайві. @meladzevalerian, спасибі вам, це було незабутньо", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях залишили кілька відгуків, як хороших, так і поганих.

"На мою думку, від Віа Гри тільки назва залишилася, не мають дівчата тієї харизми шарму!", "Шикарний виступ!", "Ностальджі", "мені здається треба нову спільну пісню випускати)", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, склад нової ВІА Гри представили наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що блондинка з нової "ВІА Гри" звела з розуму розкутістю, сильно натягнувши трусики бікіні:"Так до лиця Сонце".

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