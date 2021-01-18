Відома українська співачка Наталія Могилевська похвалилася стрункими ніжками

Наталя Могилевська не втомлюється доводити, що навіть в 45 років можна виглядати карколомно і підкорювати серця фанатів і новими хітами, і відвертими образами. У новій публікації в Instagram зірка похвалилася стрункими ніжками в екстремальному міні й заворожила млосним поглядом, пише Politeka.net.

На знімку Наталія Могилевська опустилася в шикарне вінтажне крісло з крученими ніжками і підголів'ям, щоб випити кави з красивої англійської чашечки і просто віддатися спокійній атмосфері відпочинку.

Співачка позує в короткій білосніжній сукні цікавого крою з запахом, яке дозволяло майже у всіх ракурсах оцінити вигини струнких ніжок і оксамит ніжної як персик шкіри.

Не обійшлося і без пікантних деталей, адже Могилевська закинула одну ногу на іншу. Краї сукні від цього руху злегка відхилилися, створивши інтригу в найцікавішому місці. Погляд фанатів може зіслизнути нижче по апетитним ніжкам і насолодиться тим, як виглядають витончені "шпильки" на їх вигинах.

Наталя Могилевська дивилася в камеру злегка млосним поглядом, що говорив про розслабленість і легкість, які в цей момент відчувала зірка. Вона сиділа в кріслі в оточенні м'якого бузкового хутра своєї шубки, яка нагадувала швидше хмаринку, ніж зимовий одяг.

Новий знімок Наталії Могилевської привернув багато уваги шанувальників, які в коментарях засипали зірку компліментами і приємними словами, а також нагадали про материнство.

"Дуже красиве фото", "Красунечка", "Шикарно виглядаєте!", "Чарівна!", "Шикарна", "Як завжди красуня", "Наташа, досить гарувати, пора діток заводити" - написали фоловери під публікацією співачки.

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