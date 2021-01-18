Найбагатша співачка України Камалія показала, як розважається з красунями-доньками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 43-річна співачка поділилася фотографіями з відпочинку. На знімках красуня позувала в білосніжному костюмі для лижників. На деяких фото Камалія позувала з дочками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою. На інших стояла на лижах самостійно, демонструючи красиву поставу.

Судячи з фото, Камалія вирушила з доньками підкорювати спускові гірки Буковеля. 7-річних красунь співачка вирішила привчити до екстремального виду спорту.

"Дякую тренерам курорту @bukovel лижної школи. Величезне спасибі за терпіння, професіоналізм і завжди гарний настрій!",- підписала фото співачка.

У коментарях красуні залишили масу відгуків.

"Прекрасна олімпійська команда!", "костюм шикарний) сидить просто бомба", "Чарівна", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Камалія - дружина британсько-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, який є мільйонером. Саме тому артистку прозвали найбагатшою співачкою, адже її сім'я володіє величезними статками. У шлюбі пара вже більше 17 років.

Раніше ми писали, що Камалія вирушила відпочивати на український курорт через китайський вірус. Судячи з постів артистки, її сім'я не звикла відпочивати в Україні. Однак Камалія зізналася, що умови відпочинку в Карпатах її приємно здивували.

Нагадаємо, що Камалія перетворилася на королеву і засвітила своїх близнят-принцес: "дуже схожі на...".

Як повідомляла Politeka, Камалія не стримала емоцій, побачивши здібності своїх дочок-близнят:"як же виросли...".

Також Politeka писала, що Камалія в образі королеви показала, що таке розкіш: "ще один привід для...".