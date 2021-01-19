Популярна співачка Ані Лорак показала новий образ під час зимової прогулянки Києвом

Як пише Politeka.net, артистка поділилася в мікроблозі "Instagram" новими кадрами і враженнями, відвідавши столицю України вперше за довгий час. Незважаючи на лютий мороз, красуня вибралася в центр міста, де похизувалася теплою коричневою курткою з капюшоном, обтягуючих темно-синіх штанях і коротких чобітках на підборах. Образ Ані Лорак доповнили коричневі окуляри.

"Ох і мороз сьогодні ❄️ але прогулянка по улюбленому Києву все-таки відбулася надеюсь сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою і чудовою", - підписала співачка свої кадри в соцмережі.

Багато користувачів в коментарях розкритикували Ані Лорак, яка довго час жила і працювала в Росії під час війни на Донбасі:

"У Росії гроші закінчилися?"; "Як тебе пустили туди?"; "Я вас люблю, як співачку, але зовсім не поважаю, як людину"; "Ага, та сама морозна погода, яка була під час Революції Гідності, коли ви втекли в Росію.... Сподіваюся, ви більше не будете псувати настрій українцям своєю брудною присутністю"; "Ой, а як Вас до Києва занесло?"; "Ага, прям біля Гуччі...) Реклама суцільна, а не"улюблене місто"!"; "Вам же було соромно за Україну, ви ж зрадили її, а тепер повертаєтеся в"улюблене місто Київ"?"; "Зеленський особисто дозволив? 😮 "; "Ага, можна подумати ти гуляла так у відкриту по Києву. Висадили з машини біля магазину, сфоткали і знову в машину... ось прогулянка по Києву"; "що ж вона тут забула?"; "Їдь давай назад до свого Кіркорова"; "Вам не страшно по вулицях ходити?".

Нагадаємо, що розпатлана Ані Лорак налякала кардинальними змінами в зовнішності, фото облетіло мережу: "зовсім інша!".

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