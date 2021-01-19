Помер сценарист і продюсер Девід Річардсон, який подарував світу епізоди мультсеріалу «Сімпсони»

Він помер у віці 65 років. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Про це повідомляє видання Deadline з посиланням на сім'ю Річардсона. Відзначається, що продюсера не стало ще 18 січня.

«Я ніколи не забував, наскільки він був великим письменником, шоураннером і другом. З першого дня шоу він був моєю правою рукою-завжди розповідав класні жарти, майстерно розповідав історії і був просто відмінний, відмінний хлопець. Його відбитки пальців на кожному кадрі нашого шоу, і його втрата для мене незмірна», - сказав Майкл Прайс, згадуючи Девіда Річардсона.

Він почав свою кар'єру сценариста телевізійних комедій в 1985 році. Брав участь у створенні таких шоу, як «Гранд» і «Порожнє гніздо», а пізніше приєднався до команди мультсеріалу «Сімпсони».

Річардсон написав сценарій для трьох сезонів серіалу «Дві з половиною людини», а також спродюсував такі проекти, як «Малкольм в центрі уваги», «8 простих правил», «Феном», «Ед» і «А що щодо Джоан?».

Одним з його останніх проектів став п'ятий і останній сезон анімаційного шоу «З значить Сім'я» (F Is for Family), яке виходить на Netflix.

Нагадаємо, перестало битися серце відомого музиканта, який подарував світу багато хітів.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.