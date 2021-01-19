Еще один талантливый человек покинул мир

Скончался сценарист и продюсер Дэвид Ричардсон, подаривший миру эпизоды мультсериала «Симпсоны"

Он умер в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью Ричардсона. Отмечается, что продюсера не стало еще 18 января.

«Я никогда не забывал, насколько он был великим писателем, шоураннером и другом. С первого дня шоу он был моей правой рукой - всегда рассказывал классные шутки, мастерски рассказывал истории и был просто отличный, отличный парень. Его отпечатки пальцев на каждом кадре нашего шоу, и его потеря для меня неизмерима», - сказал Майкл Прайс, вспоминая Дэвида Ричардсона.

Он начал свою карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. Участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», а позже присоединился к команде мультсериала «Симпсоны».

Ричардсон написал сценарий для трех сезонов сериала «Два с половиной человека», а также спродюсировал такие проекты, как «Малкольм в центре внимания», «8 простых правил», «Феном», «Эд» и «А что насчет Джоан?».

Одним из его последних проектов стал пятый и последний сезон анимационного шоу «С значит Семья» (F Is for Family), которое выходит на Netflix.

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.