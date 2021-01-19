Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як стала зіркою тревел-шоу" Орел і Решка " за допомогою Володимира Зеленського

Тоді ще генеральний продюсер телеканалу "Інтер", шоумен зіграв ключову роль у долі молодої і чарівної красуні. Леся Нікітюк детально розповіла про свої стосунки з чинним президентом в інтерв'ю виданню "Гордон".

У 2012 році Жана Бадоєва вирішила зробити собі відпустку, тому творці "Орла і Решки" почали шукати заміну. У той час Володимир Зеленський був також суддею шоу "Розсміши коміка" і звернув увагу на Лесю Нікітюк, яка кілька разів брала участь у програмі.

"Зеленський безпосередньо приймав рішення: стверджував все тоді на каналі. Йому показали тих людей, яких вони вважали за потрібне взяти на проект. Він сказав: "Ні, давайте спробуйте... Якраз вчора зняли "Розсміши коміка". Там така дівчинка-блондинка. Спробуйте її", - пригадала Леся Нікітюк.

Незабаром гумористку запросили на кастинг, який проходив на Воздвиженці, і дали завдання, щоб перевірити її здібності. Нікітюк успішно впоралася і стала новою ведучою "Орла і Решки". Дізнавшись про те, яку роль в її долі зіграв Володимир Зеленський, новоспечена зірка віддячила керівника студії" Квартал 95 " креативним подарунком: разом з кумою вона близько двох років вишивала бісером картину, які були дуже популярні в той час.

"Портрет такий: Україна, і всі області вишиті різним орнаментом. Там, де Кривий Ріг, - була цифра "95". І потім на якомусь виступі... Вони запустили тоді "Лігу сміху". І я принесла цю картину подарувати Володимиру Олександровичу. Він сидів в одній шкарпетці і трусах в гримерці, каже: "заходь". - "Так, може?.." – "Заходь". Я кажу: "Ось, це вам", – поділилася Нікітюк.

Нагадаємо, що грайлива Нікітюк приспустила шубку з плечей, спокусивши відомого красеня: "Мені потрібна...".

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