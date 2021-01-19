В Мережі показали 47-річну співачку Наташу Корольову без макіяжу

Багато дівчат і жінок впевнені, що макіяж вирішує все. І співачка Наташа Корольова - гідне тому підтвердження. У пабліку "Новини зірок" в Instagram з'явилося фото зірки з ідеальним мейкапом і без нього, і виявилося, що "вмита" Корольова виглядає зовсім інакше, ніж на ідеальних знімках в соцмережі, передає Politeka.net.

Колаж демонструє яскраву різницю між зовнішнім виглядом Наташі Корольової "з бойовим розфарбуванням" і без косметики. На одному фото 47-річна зірка здається 30-річною дівчиною з красивою фігуркою і ідеально рівним тоном шкіри. До того ж вдало підкреслені макіяжем в коричневих тонах очі і підведені помадою губки успішно ховають вікові зміни зірки.

На другому знімку Наташа Корольова позує без краплі косметики під час зйомок шоу "Плем'я" в Африці, і саме тут вже можна простежити, наскільки постаріла її шкіра і де з'явилися зморшки. Від знаменитого образу широко відомої співачки залишилися лише одні брови і вії, а навколо очей видно помітні "вікові борозенки".

Перед фанатами постала абсолютно звичайна жінка, яких мільйони, і шанувальники були неприємно вражені змінами, хоча знайшлися і ті, хто оцінив Корольову без косметики позитивно. Про це фоловери написали у своїх коментарях до публікації, а також нагадали про пристрасть Наташі Корольової до фотофільтрів.

"Без макіяжу і фотошопу звичайна селянка з "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки", "Звичайна баба", "Наташа все будувала з себе молоду і привабливу.... але будматеріали були вже не ті...", "Не макіяж, а фотошоп", "Без макіяжу дуже гарненька! Доглянута, без зморшок і набряків. Відмінно виглядає", "Красива жінка і без макіяжу, для її віку, мені вона подобається, вона дуже проста і весела", "Хлопці, все постаріємо. Хтось раніше, хтось пізніше. Душа головне в людині", - написали користувачі в соцмережі.

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