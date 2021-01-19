Популярна українська співачка Оля Полякова показала, які насправді взаємини між її двома доньками

Як відомо, зараз зірка з сім'єю насолоджується відпочинком на Мальдівах з усією своєю сім'єю. У новому пості на своїй сторінці в Instagram, Полякова вирішила показати, як її дочки розважаються один з одним.

На нових фото 15-річна Маша і 9-річна Аліса Полякови намагаються сфотографуватися в морі, лежачи на матраці. Однак, сестри не можуть не дуріти один з одним, тому кога молодша починає викручувати руку старшої, та просто зіштовхує її в воду, а потім ще й «топить» сестричку.

"Ось така кара за зіпсований знімок! Сестри блін)))) перегорніть всю карусель, щоб знати, чим закінчилася фотосесія", - написала Полякова.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост зірки.

"Самі в недавно плакали що. Концертів немає, грошей немає, а самі тепер людей дражніть такими фотографіями з відпочинку, негарно", "Сестринська любов це назавжди", "хто вижив?", "Класні у вас діти, а старша ваша супер копія, фігура мрія», «Красотулички жирують", "Мала прикольна", "Манька притопила конкурентку по фотосесії", "Аліса ще те чортеня. Її вираз обличчя незабутнє", "Ох Аліса напевно була зла після такого пірнання. Маші хана", - пишуть люди.

Нагадаємо, 15-річна дочка Полякової в купальнику показала, що успадкувала від знаменитої мами: "Ого, нічого собі...".

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Полякової в купальнику осоромилася на камеру, мама не стримала сміху: "Давай, дитинко...".

Також Politeka писала, що іменинниця Полякова вперше зважилася показати свого чоловіка на Мальдівах, рідкісні кадри.