"Вот такая кара за испорченный снимок"

Популярная украинская певица Оля Полякова показала, какие на самом деле взаимоотношения между ее двумя дочками

Как известно, сейчас звезда с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах со всей своей семьей. В новом посте на своей странице в Инстаграм, Полякова решила показать, как ее дочери развлекаются друг с другом.

На новых фото 15-летняя Маша и 9-летняя Алиса Поляковы пытаются сфотографироваться в море, лежа на матрасе. Однако, сестры не могут не дурачиться друг с дружкой, поэтому кога младшая начинает выкручивать руку старшей, та попросту сталкивает ее в воду, а затем еще и «топит» сестренку.

«Вот такая кара за испорченный снимок! Сёстры блин)))) пролистайте всю карусель, чтобы знать, чем закончилась фотосессия», - написала Полякова.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост звезды.

«Сами в недавно плакали что. Концертов нет, денег нет, а сами теперь людей дразните такими фотографиями с отдыха, некрасиво», «Сестринская любовь это навсегда», «Кто выжил?», «Классные у Вас дети, а старшая ваша супер копия, фигура мечта», «Красотулички жируют», «Малая прикольная», «Манька притопила конкурентку по фотосессии», «Алиса ещё тот чертёнок. Её выражение лица незабываемое», «Ох Алиса наверное была злая после такого ныряния. Маше хана», - пишут люди.

Напомним, 15-летняя дочь Поляковой в купальнике показала, что унаследовала от знаменитой мамы: "Ого, ничего себе...".

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Поляковой в купальнике оконфузилась на камеру, мама не сдержала смеха: "Давай, детка...".

Также Politeka писала, что именинница Полякова впервые решилась показать своего мужа на Мальдивах, редкие кадры.