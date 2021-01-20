Співачка Наталія Могилевська вразила фанатів стрункими ніжками

45-річна Наталія Могилевська зараз переживає нову хвилю підвищеної уваги фанатів. Співачка стала набагато стрункішою і змінила імідж, скинувши десяток років, а на її Instagram-сторінці стали з'являтися красиві знімки, де зірка активно демонструє зміни в зовнішності. Останній знімок Могилевської поповнив цей список, пише Politeka.net.

Наталя Могилевська цього разу порадувала фолловерів красивим кадром, зробленим на Дніпрі у вітряну погоду. Співачка сидить впівоберта на дерев'яному настилі над водою, задумливо схиливши голову до плеча. Вітер несміливо грає з її волоссям і підіймає на поверхні води невеликі хвилі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Співачка була в купальнику, поверх якого була накинута легка шаль. Край парео сповз з плеча, оголивши частину спини, але зірка цього не помітила. Наталя Могилевська показала свої шикарні босі ніжки, демонструючи витончений вигин і підтягнуті м'язи.

Віддані шанувальники, як і завжди, позитивно оцінили знімок співачки, розсипаючись в компліментах і відзначаючи красу ніг Могилевської.

"Красуня", "Чудова Наталя, Ваші найніжніші ніжки створені для поцілунків", "Красуня Наташа",- написали фоловери до публікації зірки.

Нагадаємо, що 45-річна Наталія Могилевська останнім часом не нехтує яскравими і вельми відвертими образами, які підкреслюють фігуру і відкривають вид на її стрункі ніжки. Зовсім недавно вона показала знімок зі свого виступу на сцені, де постала в дуже сміливій помаранчевій сукні з розрізом до самого стегна і на високих підборах. Зірка відчувала себе абсолютно комфортно і зачарувала всіх променистою посмішкою.

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