Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася інтимними подробицями свого життя

Балерина, яка сьогодні, 20 січня, святкує своє 45-річчя, розповіла про свої стосунки з чоловіками, передає "Стархит".

"Майбутній чоловік повинен бути великою опорою, плечем, дуже любити і, звичайно ж, цінувати мою творчість і досягнення. Але поруч витримає тільки той, хто сильніший за мене по духу. Це однозначно людина впливова, заможна, благородна. І він буде найщасливішим чоловіком на землі. Тому що я вмію робити чоловіків щасливими», - заявила балерина.

Ідеальний чоловік для Волочкової, це людина красива, спортивний, стрункий, сексуальний, цікавий.

"Швидше за все, мого віку. Поки ми не зустрілися. Але все попереду - він точно існує на цій планеті", - розповіла артистка.

При цьому вона зазначила, що виступає за тривалі відносини.

"Я дуже вірна і віддана людина по життю, тому люблю, коли вони шикуються на довгі роки», - підкреслила балерина.

Не обійшлося і без пікантних подробиць.

"Найбільш запам'ятовується секс був у приватному літаку з коханою людиною, з яким ми прожили 3,5 роки. Це було незабутньо", - розповіла Волочкова.

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