Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась интимными подробностями своей жизни
Балерина, которая сегодня, 20 января, празднует свое 45-летие, рассказала о своих отношениях с мужчинами, передает "Стархит".
Волочкова рассказала, чего она ждет от будущего супруга.
«Будущий муж должен быть большой опорой, плечом, очень любить и, конечно же, ценить мое творчество и достижения. Но рядом выдержит только тот, кто сильнее меня по духу. Это однозначно человек влиятельный, состоятельный, благородный. И он будет самым счастливым мужчиной на земле. Потому что я умею делать мужчин счастливыми», - заявила балерина.
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Идеальный мужчина для Волочковой, это человек красивый, спортивный, стройный, сексуальный, интересный.
«Скорее всего, моего возраста. Пока мы не встретились. Но все впереди — он точно существует на этой планете», - рассказала артистка.
При этом она отметила, что выступает за длительные отношения.
«Я очень верный и преданный человек по жизни, поэтому люблю, когда они выстраиваются на долгие годы», - подчеркнула балерина.
Не обошлось и без пикантных подробностей.
«Самый запоминающийся секс был в частном самолете с любимым человеком, с которым мы прожили 3,5 года. Это было незабываемо», - рассказала Волочкова.
Напомним, что Волочкова расставила ноги перед молоденьким Дедом Морозом, кадр бесстыдства: "Новый год для взрослых".
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