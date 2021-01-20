Не можна ж так ганьбитися

Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вилаяла свого коханого коміка Олександра Еллерта за неохайний вигляд

Як повідомляє Politeka.net, автор Студії "Квартал 95" показав їх домашню перепалку на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Ксенія Мішина звернула увагу, що її молодий чоловік сильно заріс і не поголився перед виходом на роботу. Знаменитість зняла Олександра Еллерта в передпокої квартири з неакуратною щетиною на обличчі, чоловік вже одягнувся в толстовку і куртку для виходу на вулицю, але нарвався на гнів актриси через зовнішній вигляд.

"Ти бачив себе? Мої вусища тарганячі улюблені. Я буду тебе зараз голити", - заявила Ксенія Мішина в одному з сторіз.

Олександр не став відпиратися і визнав проблему. Він додав, що просто не знаходить часу для регулярного гоління:

"Це жах просто, я не встигаю голитися взагалі. Ну це бозна що. Як можна так ходити?".

Ксенія Мішина вручила коханому бездротову електробритву, якою він тут же скористався. Олександр Еллерт почав голити щітину прямо на ходу, залишаючи волосся в ліфті, під'їзді, на вулиці і у власному автомобілі. В результаті обличчя гумориста стало набагато свіжішим та симпатичнішим.

"Ксюш, спасибі тобі величезне, я тепер і красивий, і голений, і кайфовий", - подякував Саша свою дівчину по відеозв'язку.

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