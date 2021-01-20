Співробітники Національної поліції тепер можуть карати власників машин з "євробляхами" прямо на місці

Як зазначає Politeka.net, раніше поліцейські могли зупиняти авто з іноземними номерами тільки за порушення ПДР, а виписувати штрафи за прострочені терміни ввезення могли лише митники, які при цьому не мають права гальмувати водіїв на дорогах. Тепер же, пише "Сьогодні", Нацполіція отримала доступ до електронної бази даних фіскальної служби і може перевіряти самостійно перевіряти статус авто.

З новими повноваженнями копи зможуть штрафувати власників "євроблях" прямо на місці зупинки. Систему вже тестують в Харківській області і планують незабаром запустити її по всій Україні. Поліцейські повинні зупиняти транспортні засоби для перевірки, якщо отримали дані про порушення, але можуть гальмувати і з власної ініціативи.

Згідно з чинним законодавством, штраф покладається за управління нерозмитненим автомобілем з іноземною реєстрацією (номерами), якщо він вчасно не покинув територію України, карають також водіїв "євроблях", якщо машину в країну пригнав інша людина. За перше порушення штраф становить 8,5 тисяч гривень, за повторне сума збільшується до 17 тисяч гривень, можуть також позбавити водійських прав на рік і забрати транспорт на штрафмайданчик.

На місці правопорушення оформляється квитанція за ч.8 ст. 121 КУпАП, а штраф накладається судом у встановленому порядку. При цьому конфіскований автомобіль можна забрати тільки після відповідного дозволу суду.

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