Український продюсер Андрій Данилко здивував визнанням після слів таємничої учасниці шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, в ефір вийшов перший випуск нової програми на телеканалі "Україна", де зіркові детективи повинні вгадувати співаків, прихованих під костюмами. Так на сцену "Маски" вийшла дівчина в костюмі троянди, які виконала хіт групи "ВІА Гра" під назвою "Діаманти". Випуск з'явився в Youtube.

Після виступу ведучий Володимир Остапчук поцікавився у артистки, чи є у неї коханий. У відповідь Роза звернулася до членів журі і заявила:

"Моє серце належить саме вам. Адже колись один з поважних наших детективів мені пообіцяв руку і серце. Але віддав його іншій жінці".

Оля Полякова тут же припустила, що серцеїдом може бути Андрій Данилко, можливо, такі відносини розігралися між продюсером і співачкою у фільмі або музичній постановці. Детектив тут же засмущался і відмахнувся від такого варіанту.

"Ні! Я одружений на сцені, тому не потрібно... Ні, ну я по п'яні можу наобіцяти чого завгодно", - зазначив Андрій Данилко і тут же "перевів стрілки" на свого колегу Михайла Хому, який виступає під псевдонімом DZIDZIO. У підсумку дівчина пішла, а таємниця зоряних відносин так і залишилася нерозкритою.

Оля Полякова наостанок звернула увагу, що учасниця схожа фігурою на актрису Анну Саліванчук, з якою разом грала в одному фільмі. Особистість співачки буде розкрита лише в наступному випуску "Маски", який покажуть в найближчу суботу.

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