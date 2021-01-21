Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала ранкову себе

На фото Ніколь показала тільки своє тіло. Красуня була в блузі або чимось подібному, а нижче можна побачити трусики бікіні на завязочках. Купальник зовсім не прикрив стегна Потуральскі, адже створений тільки для того, щоб закрити найпікантніше. Але дівчину це не бентежило і модель хвалилася худенькою фігурою і своїми стегнами, захоплюючи фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"9 ранку, вібрації", - написала зірка.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау ... яка хороша атмосфера", "зараз це стає спокусливим, або це безумство блокування", "красивий солодкий Ніко", " ця дівчина чиста. Подивися на це спокусливе тіло. Ретельно вирізано богами. Вона могла розтопити цілі трахані айсберги", "Прекрасна Ніколь", "дуже красиво".

Ми писали, що супермодель Ніколь Потуральскі захопила неймовірною фігурою на відпочинку.

"Привіт 2021! Передавши всім нам найкращі побажання в цьому новому році, дозвольте нам скоріше обійняти і завжди намагатися витягти максимум з будь - якої ситуації», - йдеться в повідомленні.

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