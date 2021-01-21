Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала утреннюю себя

На фото Николь показала только свое тело. Красотка была в блузе или чем-то подобном, а ниже можно увидеть трусики бикини на завязочках. Купальник совсем не прикрыл бедра Потуральски, ведь создан только для того, чтобы закрыть самое пикантное. Но девушку это не смущало и модель хвасталась худенькой фигурой и своими бедрами, восхищая фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"9 утра, вибрации", - написала звезда.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау ... какая хорошая атмосфера", "Сейчас это становится соблазнительным, или это безумие блокировки", "Красивый сладкий Нико", "Эта девушка чистая. Посмотри на это соблазнительное тело. Тщательно вырезано богами. Она могла растопить целые гребаные айсберги", "Прекрасная Николь", "Очень красиво".

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«Привет 2021! Передав всем нам наилучшие пожелания в этом новом году, позвольте нам поскорее обнять и всегда стараться извлечь максимум из любой ситуации», - говорится в сообщении.

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