Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала свое настроение

На фото Николь сидела без одежды и белья, позируя в старом кресле. Девушка выставила ножку вперед, а вторую загнула, чтобы закрыть самое пикантное. Потуральски в руках держала журнал, которым удалось прикрыть бюст. Волосы у модели остались распущенными, а смотрела красотка в камеру. Кадр получился очень горячим и увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Субботнее настроение", - написала звезда.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люби меня", "Очень мало одежды", "Буквальная мечта", "Девушка мечты навсегда, вау", "Совершенство", "Люблю тебя всеми способами", "Так держать", "Королева (если бы вы читали на своем смартфоне)", "Всегда такая милая и сексуальная, твоя красота безгранична", "Маленькие крошечные пальчики на ногах", "Красивый выстрел!".

Сообщалось, что модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала свои совершенства в коротком платьишке.

В этот раз Николь сфотографировала себя в спальне, стоя у зеркала. За звездой заметна белоснежная постель.

Модель была в платье, которое надевается под другие наряды.

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