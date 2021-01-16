Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала свое настроение
На фото Николь сидела без одежды и белья, позируя в старом кресле. Девушка выставила ножку вперед, а вторую загнула, чтобы закрыть самое пикантное. Потуральски в руках держала журнал, которым удалось прикрыть бюст. Волосы у модели остались распущенными, а смотрела красотка в камеру. Кадр получился очень горячим и увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Субботнее настроение", - написала звезда.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала свои совершенства в коротком платьишке.
В этот раз Николь сфотографировала себя в спальне, стоя у зеркала. За звездой заметна белоснежная постель.
Модель была в платье, которое надевается под другие наряды.
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