Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов показали свої нічні "заняття"

Одні з найвідоміших телеведучих України Юрій Горбунов і Катя Осадча захоплюють своїх шанувальників як чудова пара, яка все ділить навпіл: і сімейний побут, і роботу. На своїй сторінці в Instagram Горбунов похвалився тим, що регулярно робить з дружиною ночами, пише Politeka.net.

На знімку знамените подружжя сидить у своєму автомобілі дуже втомлені та задоволені. Юрій Горбунов робить селфі зі злегка таємничою посмішкою, захоплюючи в кадр і сидить поруч Каю Осадчу, яка попри сонний вираз обличчя дарує свою чарівну посмішку фанатам.

Видно, що подружжя тільки зібралися їхати додому: телеведуча була одягнена у вечірню атласну сукню з асиметричним кроєм, що оголювало витончене плече, а її чоловік в цей вечір надів білосніжну футболку і червоний піджак.

У підписі до публікації Горбунов зізнався, що кадр зроблений після нічних зйомок і тепер "деяким хочеться спати".

Шанувальники телеведучого у своїх коментарях відзначили, наскільки прекрасна і гармонійна їх пара, а також додали, що "комусь пора на пенсію". Окрім того, фоловери запропонували парі їздити в метро замість автомобіля.

"Катя - красуня. Юрій ви, звичайно, теж", "Ви відмінна пара", "Чудова пара!!! Захоплююся вами!!! Кращі ведучі українського TV", "Комусь на пенсію пора вже!", "У метро сфосографуйся хоч раз, а не в ренжі",- написали фоловери.

Нагадаємо, що зовсім недавно шанувальники Юрія Горбунова були неприємно здивовані змінами в зовнішності телеведучого після відпочинку. Ймовірно, він скинув кілька кілограм, оскільки його знімок у вузьких штанях викликав багато питань у фоловерів: ноги здавалися дуже худими, а деякі порівняли Горбунова з підлітком.

Нагадавши, Нікітюк в зухвалому міні закинула ніжку на одруженого Горбунова, забувши про пристойності: "а Катя Осадча не ревнує?"

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